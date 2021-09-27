МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи приблизился к историческому максимуму на фоне дорожающей нефти и роста отдельных бумаг нефтегазового сектора, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Нефть продолжает дорожать

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.54 мск рос на 0,94%, до 4076,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,16% до 1767,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался в то же время на 8 копеек, до 72,64 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 84,93 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,54%, до 78,41 доллара за баррель.

"В понедельник, 27 сентября, российский рынок открылся уверенным ростом. Аппетит к риску растет на фоне укрепления котировок нефти и устойчивости национальной валюты", — отмечает Алексей Калачев из "Финама". Эксперт добавляет, что в лидерах роста торгуется нефтегазовый сектор.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Динамику лучше рынка показывают бумаги нефтегазового сектора на фоне роста цен на нефть и положительной динамики фьючерсов на газ в Европе: "Газпром" (+1,71%), "Лукойл" (+1,98%), "Газпромнефть" (+1,87%), обыкновенные акции "Татнефти" (+3,04%) и "Роснефть" (+1,79%). Акции "Газпрома" достигли показателя мая 2008 года

"Акции "Газпрома" сегодня растут также на новости о возможном подписании контракта (сроком до 2036 года) на поставку газа в Венгрию. Полагаем, что по итогам выборов в Бундестаг конструктивный диалог Германии с Россией сохранится", — отмечает Александр Осин из компании "Фридом Финанс".

Хуже рынка выглядят акции группы "Черкизово" (-4,14%) и бумаги девелопера "Самолета" (-5,74%). Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", падают на 1,74%.

Акции "Новатэка" снижаются на 1,62%, ранее в ходе торгов они подскакивали в цене на 2,35% на новостях, что зампред правления компании Марк Джитвэй уладил все предъявленные ему в США налоговые претензии.

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 4082 пункта, у индекса РТС — на 10-летнем максимуме 1773 пункта. Судя по опережающей динамике российского рынка, мы уже сегодня можем проверить на прочность эти технические препятствия, если внешний фон существенно не ухудшится", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций".

Александр Осин из компании "Фридом Финанс" считает, что во второй половине дня преобладают шансы на рост российского рынка акций, однако потенциал роста ограничен краткосрочными техническими факторами.