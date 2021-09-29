МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды снижается на фоне отрицательной динамики цен на нефть, следует из данных Московской биржи. Нефть дешевеет более чем на 1%

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижался на 0,33%, до 4051,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,22%, до 1752,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время рос на 2 копейки, до 72,82 рубля, курс евро снижался на 11 копеек, до 84,99 рубля.

Цена нефти снижается на 1,8%, до 76,94 доллара за баррель сорта Brent.