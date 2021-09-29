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Российский рынок акций открылся в минусе
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Российский рынок акций в начале торгов среды снижается на фоне отрицательной динамики цен на нефть, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск... ПРАЙМ, 29.09.2021
московская биржа, рынок акций рф, торги, новости, бизнес, финансы, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды снижается на фоне отрицательной динамики цен на нефть, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижался на 0,33%, до 4051,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,22%, до 1752,48 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время рос на 2 копейки, до 72,82 рубля, курс евро снижался на 11 копеек, до 84,99 рубля.
Цена нефти снижается на 1,8%, до 76,94 доллара за баррель сорта Brent.