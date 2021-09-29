МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций открылся в минусе

По состоянию на 10.42 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,08%, до 8,46 доллара, "Новатэка" — росла на 0,47%, до 255,7 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,91%, до 95,11 доллара, "Газпрома" — увеличивалась на 0,29%, до 9,82 доллара, "Газпром нефти" — снижалась на 0,31%, до 32,6 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,52%, до 30,68 доллара, НЛМК — росли на 0,13%, до 29,92 доллара. Бумаги "Северстали" дорожали на 0,52%, до 21,15 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,59%, до 1,36 доллара, Сбербанка —дешевели на 0,03%, до 18,11 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", повышалась на 2,6%, до 87,64 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,07%, до 7,57 доллара, "Магнита" — на 1,31%, до 16,48 доллара. Бумаги "Ленты" росли в цене на 0,25%, до 3,01 доллара.