МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически снизился в среду по индексу Мосбиржи и почти не изменился по РТС на неоднозначном внешнем фоне, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,17%, до 4058,37 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,01%, до 1756,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск рос на 1 копейку, до 72,81 рубля, курс евро снижался на 55 копеек, до 84,54 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к слабому росту и поднимается на 0,24% — до 78,54 доллара за баррель. Фьючерсы на металлы заметно снижаются, при этом фьючерс на серебро падает на 4,25%.

Основные европейские площадки снизились до порядка 2,6%, ведущие американские биржевые индексы теряет до 2,62%.