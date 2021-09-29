МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. "Сибур" передал часть акций НИПИГАЗ своим акционерам, приступив к процедуре вывода инжиниринговой компании из состава холдинга, следует из его материалов.

В июле "Сибур" сообщил, что в рамках сделки по объединению с ТАИФ исключит из своего состава непрофильный актив — инжиниринговую компанию НИПИГАЗ, акции которой распределят как дивиденды между действующими акционерами "Сибур Холдинга".

В собственности холдинга находилось 282 360 обыкновенных акций НИПИГАЗ, что составляет 43,55% уставного капитала инжиниринговой компании или 50% голосующих акций. Как говорится в материалах "Сибур", по данным на 28 сентября в собственности холдинга осталось 108 644 обыкновенных акций или 16,76% уставного капитала НИПИГАЗ, то есть 19,24% голосующих акции.

"Сибур" — ведущая нефтегазохимическая компания России, занимающаяся переработкой побочных продуктов добычи нефти и газа.

Совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону принадлежит 35,98% акций "Сибура", из которых 14,4% акций он в июле 2020 года внес в закрытый паевой инвестиционный фонд "Газпромбанк — Среднесрочный" под управлением Газпромбанка. Также в числе акционеров ПАО "Сибур Холдинг" Геннадий Тимченко (17%), действующий и бывший менеджмент компании (около 14,5%), группа "Согаз" (12,5%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%).