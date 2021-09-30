2021-09-30T10:15:05+03:00
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2021
https://1prime.ru/Stocks/20210930/834832020.html
Российский рынок акций открылся в плюсе
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Российский рынок акций в начале торгов четверга демонстрирует рост на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск растёт на 0,52%,... ПРАЙМ, 30.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга демонстрирует рост на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск растёт на 0,52%, до 4079,24 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1767,14 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 12 копеек, до 72,72 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 84,32 рубля.
Стоимость нефти торгуется с несущественными изменениями возле цены закрытия предыдущего дня — на уровне чуть ниже 78 долларов за баррель сорта Brent.
Фьючерсы на ведущие американские индексы прибавляют в пределах 0,7%.