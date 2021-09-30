МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга демонстрирует рост на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи. Цены фьючерсов на газ в Европе побили очередной рекорд

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск растёт на 0,52%, до 4079,24 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1767,14 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 12 копеек, до 72,72 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 84,32 рубля.

Стоимость нефти торгуется с несущественными изменениями возле цены закрытия предыдущего дня — на уровне чуть ниже 78 долларов за баррель сорта Brent.

Фьючерсы на ведущие американские индексы прибавляют в пределах 0,7%.