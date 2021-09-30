2021-09-30T10:21:25+03:00
2021-09-30T10:21:25+03:00
2021-09-30T10:21:25+03:00
2021
https://1prime.ru/Stocks/20210930/834832110.html
Цена ADR "Газпрома" на Лондонской бирже достигла рекорда 2012 года
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Цена депозитарной расписки (ADR) "Газпрома", соответствующей двум его акциям, достигла 10 долларов впервые с 2012 года, свидетельствуют данные Лондонской биржи (LSE). К 10.13 мск... ПРАЙМ, 30.09.2021
лондонская фондовая биржа, газпром, газ, новости, рынки, энергетика, акции
https://1prime.ru/images/83230/57/832305707.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/57/832305707.jpg
https://1prime.ru/images/83230/57/832305703.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/57/832305703.jpg
https://1prime.ru/images/83230/56/832305699.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/56/832305699.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Цена депозитарной расписки (ADR) "Газпрома", соответствующей двум его акциям, достигла 10 долларов впервые с 2012 года, свидетельствуют данные Лондонской биржи (LSE).
К 10.13 мск ADR "Газпрома" дорожает на 1,1% относительно предыдущего закрытия, до 10 долларов — значения октября 2012 года.
Тем временем фьючерсные цены на газ в Европе сегодня после открытия торгов снова обновили рекордные значения, превысив 1070 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.