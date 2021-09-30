МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Цена депозитарной расписки (ADR) "Газпрома", соответствующей двум его акциям, достигла 10 долларов впервые с 2012 года, свидетельствуют данные Лондонской биржи (LSE).

К 10.13 мск ADR "Газпрома" дорожает на 1,1% относительно предыдущего закрытия, до 10 долларов — значения октября 2012 года.

Тем временем фьючерсные цены на газ в Европе сегодня после открытия торгов снова обновили рекордные значения, превысив 1070 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.