МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг не показывают единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Цена ADR "Газпрома" на Лондонской бирже достигла рекорда 2012 года

По состоянию на 10.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,08% — до 8,47 доллара, "Новатэка" — росла на 0,2%, до 256,9 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,45%, до 95,99 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,26% — до 10,01 доллара, "Газпром нефти" — росли на 0,15%, до 33 долларов.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,1% — до 30,54 доллара, "Северстали" — росли на 0,01%, до 21,28 доллара, НЛМК — снижались на 0,23%, до 30,07 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,04% — до 1,36 доллара, Сбербанка — на 0,25%, до 18,12 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,26% — до 87,57 доллара.

GDR АФК "Система" сокращались в цене на 0,34% — до 7,43 доллара, "Магнита" — росли на 0,41%, до 16,64 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,25% — до 3 долларов.