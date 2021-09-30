Бумаги российских компаний в Лондоне не показывают единой динамики на торгах
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг не показывают единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,08% — до 8,47 доллара, "Новатэка" — росла на 0,2%, до 256,9 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,45%, до 95,99 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,26% — до 10,01 доллара, "Газпром нефти" — росли на 0,15%, до 33 долларов.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,1% — до 30,54 доллара, "Северстали" — росли на 0,01%, до 21,28 доллара, НЛМК — снижались на 0,23%, до 30,07 доллара.
Бумаги ВТБ дорожали на 1,04% — до 1,36 доллара, Сбербанка — на 0,25%, до 18,12 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,26% — до 87,57 доллара.
GDR АФК "Система" сокращались в цене на 0,34% — до 7,43 доллара, "Магнита" — росли на 0,41%, до 16,64 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,25% — до 3 долларов.
https://1prime.ru/Stocks/20210930/834832187.html