МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ отступил от максимальных дневных отметок на фоне неопределенной ситуации с госдолгом США, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Нефть дешевеет в ожидании заседания ОПЕК+

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.39 мск рос на 0,37%, до 4073,39 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,39% до 1763,45 пункта. В начале торговой сессии четверга индекс Мосбиржи подрастал в пределах 0,9%, до 4094,12 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,05%, до 1775,6 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался в то же время на 8 копеек, до 72,76 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 84,28 рубля.

Цена нефти снижается на 0,68%, до 77,56 доллара за баррель сорта Brent.

"В США продолжается "эпопея" с расширением потолка госдолга, что будет заставлять игроков резко реагировать на новостной поток. В результате внешний фон может сильно меняться даже в течение одного дня", — говорит Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста обыкновенные акции "Сургутнефтегаза"(+2,42%), бумаги "Новатэка"(+2,34%) и "Мечела" (обыкновенные акции растут на 5,57%, префы — на 2,71%).

Отчетность банка ВТБ за 8 месяцев была позитивна воспринята инвесторами — акции ВТБ прибавляли 1,5%, на текущий момент рост слегка замедлился, и бумаги подрастают в пределах 1%. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за восемь месяцев текущего года составила 231,4 миллиарда рублей — в 4 раза больше, чем год назад, в августе группа заработала больше 30 миллиардов рублей.

Хуже рынка выглядят акции "Интер РАО"(-1,95%), ММК(-1,5%),"Лукойла"(-1,04%) и девелопера "Самолета"(-3,26%).

ПРОГНОЗЫ

Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид" ожидает повышенную волатильность по российским индексам во второй половине дня.

"В целом мы видим преобладающие покупки на российском рынке и ожидаем закрытие индексов РТС и Мосбиржи вблизи максимумов сегодняшнего дня", — добавляет он.

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 4112 пунктов, у индекса РТС — на десятилетнем максимуме. Учитывая приближение пятницы, когда многие инвесторы сокращают позиции из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных, нам будет трудно преодолеть эти технические препятствия без уверенного роста мировых рынков и нефти", — прогнозирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций".

Александр Осин из компании "Фридом Финанс" считает, что во второй половине дня преобладают шансы повышения котировок российского фондового сегмента. "Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи: 4050-4090 пунктов", — добавляет эксперт.

"Учитывая некоторое улучшение настроений на глобальных рынках, ожидаем, что сегодня спрос на "фишки" сохранится и удержит индекс в диапазоне 4070-4090 пунктов", — прогнозирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.