МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рекрутинговая интернет-платформа HeadHunter проведет обратный выкуп своих акций на общую сумму до 3 миллиардов рублей, сообщила компания. Суд отклонил апелляцию HeadHunter в споре с ФАС

"HeadHunter Group PLC объявляет о программе выкупа акций, в рамках которой компания может приобрести свои обыкновенные акции, которые представлены американскими депозитарными акциями, торгующимися на Nasdaq Global Select Market, в совокупности на 3 миллиарда рублей (или в эквиваленте в долларах США)", — говорится в сообщении.

Выкуп акций планируется начать 11 октября, он продлится до достижения объема выкупа либо до 10 августа 2022 года.

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, база сервиса на конец прошлого года насчитывала 48,2 миллиона резюме. Компания в 2019 году провела IPO на бирже Nasdaq, а в сентябре 2020 года получила вторичный листинг на Московской бирже. Основные акционеры — Elbrus Capital (31,9%) и Goldman Sachs (8,7%), в свободном обращении — 59,4% акций.