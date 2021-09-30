МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Акционеры российского сотового оператора МТС на внеочередном собрании 30 сентября одобрили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2021 года в размере 10,55 рубля на акцию (21,1 рубля на АДР), говорится в сообщении компании.

Общая сумма дивидендных выплат, таким образом, составит 21,08 миллиарда рублей. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 12 октября.

Согласно дивидендной политике МТС на 2019-2021 годы, целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей на АДР) в течение каждого календарного года, а выплачиваются дивиденды дважды в год. Ранее в сентябре компания сообщала, что весной планирует представить новую дивидендную политику.

Промежуточные дивиденды МТС за первое полугодие 2020 года составили 8,93 рубля на акцию, а финальные по итогам прошлого года — 26,51 рубля на акцию.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,3%).