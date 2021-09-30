МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в четверг больше чем на 1% по основным индексам, по итогам сентября прибавил почти 5% по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,11% — до 4103,52 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,21%, до 1777,74 пункта.

За месяц индекс Мосбиржи вырос на 4,7%, РТС – на 5,56%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.03 мск снижался на 6 копеек, до 72,78 рубля, курс евро – на 30 копеек, до 84,2 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,37%, до 78,38 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

За месяц в лидерах роста оказались отраслевые индексы нефти и газа (11,09%) и строительных компаний (6,01%).

В лидерах падения – индексы металлов и добычи (-7,22%) и потребсектора (-3,23%).

В четверг значительно выросли бумаги Сбербанка (обыкновенные акции подскочили на 3,77%, привилегированные акции – на 2,89%).

Объем торгов только обыкновенными акциями Сбербанка на текущий момент превысил 27 миллиардов рублей. Более высокие показатели объема торгов акциями банка были только 29 января текущего года, когда бумаги распродавались на падении российского рынка акций на фоне очередной волны пандемии коронавируса.

Как прокомментировал РИА Новости Андрей Кочетков из "Открытие брокер", взлет бумаг Сбербанка происходит на фоне ускоренного роста российского рынка акций и обновления исторических максимумов. Во-вторых, фонды акций, например, иностранные могут перекладываться в российские "голубые фишки", которых на российском рынке не так много, особенно с учетом конца квартала. В-третьих, на следующей неделе ожидается отчетность банка по РСБУ.

Также в лидерах роста — акции "Распадской" (5,28%), "ВСМПО-Ависма" (5,21%), обыкновенные акции "Мечела" (5,15%) и расписки TCS (4,05%).

Акции "Черкизово" снизились на 3,48%, префы "Красного октября" — на 3,24%, обыкновенные акции "Лензолота" — на 2,8%, расписки ГК "Эталон" — на 1,91%, акции "Газпром нефти" — на 1,72%.

"Депозитарные расписки "Русагро" провели волатильную сессию и завершили четверг в "зеленой зоне". Первоначально был сильный рост. Затем стало известно, что объем размещения в рамках SPO был увеличен на 10% с 18 миллионов до 19,8 миллиона расписок. Это негативно сказалось на бумаге. Цена размещения бумаг установлена 13,88 доллара, при этом закрытие предыдущего дня было на уровне 14,8 доллара за GDR", — комментирует Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

"Котировки получили поддержку на новостях о том, что генеральный директор Максим Басов купил 250 тысяч расписок в рамках SPO и увеличил долю в компании до 7,7%", — добавляет он.

К закрытию торгов расписки "Русагро" на Московской бирже выросли на 0,56%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Алексей Головинов из Промсвязьбанка ожидает, что в пятницу индекс Мосбиржи может превысить исторический максимум ввиду сохранения высоких цен на энергоносители.

Елена Кожухова из "Велес Капитала" полагает, что Мосбиржи проведет день в диапазоне 4040-4130 пунктов.