МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Налог на доходы от инвестиций в фондовый рынок для иностранных граждан может быть снижен. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на комментарий директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

По его мнению, он может быть снижен с нынешних 30% до 13%, но пока этот вопрос находится на стадии обсуждения. Чебесков отметил, что профессиональные участники рынка предлагают сделать ставку нулевой, однако это может стать опасным и вызвать недовольство: почему для россиян 13%, а для иностранцев — 0%.

"Для фондового рынка главной задачей является создание условий и инфраструктуры", — сказал он. Последняя, как пояснил Чебесков, уже есть, но вместе с тем существует много барьеров для привлечения иностранцев, в том числе налогового характера.

Помимо этого, он подчеркнул необходимость решить вопрос идентификации доступа на российскую биржу для резидентов других стран. Сейчас для граждан иностранных государств, даже из стран ЕАЭС, вход на российский рынок и открытие брокерского или индивидуального инвестиционного (ИИС) счетов затруднены, сказал Чебесков. В Европе обнаружили врага опаснее России

Пресс-служба Минфина сообщили изданию, что ведомство совместно с Центробанком и участниками рынка рассматривает возможности по упрощению их идентификации для того, чтобы сделать российский фондовый рынок более открытым и доступным для иностранцев. В министерстве добавили, что зарубежные инвесторы-юрлица достаточно активно участвуют в торгах на отечественных площадках. По данным Мосбиржи, их доля в обороте на фондовом и срочном рынках составляет 48%.

В свою очередь, в пресс-службе ЦБ "Известиям" сообщили, что проект закона, предусматривающий снижение ставки НДФЛ для нерезидентов в отношении доходов от инвестиций, регулятору пока не поступал. Они подчеркнули, что положительно относятся к мерам, направленным на повышение привлекательности российского фондового рынка, в том числе для иностранных инвесторов.

Опрошенные изданием брокерские компании и банки поддерживают намерения властей понизить налог на доходы от инвестиций в фондовый рынок для иностранных граждан, что, по их мнению, обеспечит приток новых инвесторов на отечественный рынок и увеличит ликвидность. Эксперты считают, что основная ставка делается на граждан из стран СНГ, которые сейчас вынуждены инвестировать в российские ценные бумаги через офшорных брокеров, но отдадут предпочтение прямым схемам. Наиболее перспективными выглядят рынки Казахстана и Белоруссии.