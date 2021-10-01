МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" на внеочередном общем собрании утвердили промежуточные дивиденды за прошлое полугодие в размере 27,67 рубля на акцию, сообщила компания. В США назвали условия освобождения топ-менеджера "Новатэка" под залог

"На состоявшемся 30 сентября 2021 года внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Новатэк" было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года… Утвержденный размер дивидендов составляет 27,67 рубля на одну акцию (276,70 рубля на одну глобальную депозитарную расписку), что на 134,1% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2020 года. Всего на выплату дивидендов будет направлено 84 014 587 020 рублей", — говорится в сообщении.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 октября.

Согласно дивидендной политике "Новатэка", минимальный целевой уровень дивидендных выплат компании составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, которая по итогам первого полугодия выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 164,731 миллиарда рублей. Таким образом, совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды в размере 51% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Крупный совладелец "Новатэка" — Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года. "Газпрому" принадлежит 9,99% ценных бумаг компании, подконтрольным бизнесмену Геннадию Тимченко компаниям Ena Invest и "Волга груп" — 19,16% и 4,3% соответственно. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер — французская Total, которая владеет 19,4% компании.