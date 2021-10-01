МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился по основным индексам на смешанном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,4% — до 4086,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,35%, до 1771,5 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, РТС – на 1,4%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижался на 3 копейки — до 72,71 рубля, курс евро рос на 20 копеек — до 84,31 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent умеренно растет — на 0,33%, до 78,57 доллара за баррель.

Основные европейские площадки снизились в пределах 0,82%, ведущие американские биржевые индексы растут в пределах 0,67%.