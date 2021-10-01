Российский рынок акций снизился по основным индексам на смешанном внешнем фоне
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился по основным индексам на смешанном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,4% — до 4086,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,35%, до 1771,5 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, РТС – на 1,4%.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижался на 3 копейки — до 72,71 рубля, курс евро рос на 20 копеек — до 84,31 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent умеренно растет — на 0,33%, до 78,57 доллара за баррель.
Основные европейские площадки снизились в пределах 0,82%, ведущие американские биржевые индексы растут в пределах 0,67%.
https://1prime.ru/Stocks/20211001/834853820.html