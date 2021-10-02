МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Акции крупнейших российских золотодобывающих компаний "Полюс" и Polymetal интересны для покупки на текущих уровнях, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Россиян отсоветовали покупать доллары и евро

Они поясняют, что с начала года эти акции подешевели значительно сильнее, чем золото. Такая динамика снижения котировок не соответствует перспективам этих компаний.

"Мы считаем интересными для покупки акции "Полюса" и Polymetal на текущих уровнях. Полагаем, что динамика снижения котировок не соответствует перспективам этих компаний. Они следуют за ценой на золото, но в данном случае игроки, продающие акции, обгоняют динамику золота. Акции Polymetal также учитывают и цены на серебро, хотя доля серебра в выручке компании менее 20%", — говорит Алексей Калачев из "Финама".

Алексей Павлов из компании "Открытие Брокер" акцентирует внимание, что акции золотодобытчиков интересны для покупки на короткий период, а долгосрочным инвесторам лучше не спешить с покупками. По мнению эксперта, в настоящий момент риски преувеличены, и акции локально перепроданы, однако в долгосрочной перспективе опасения могут иметь под собой почву.

ЗОЛОТО ПОД ДАВЛЕНИЕМ С НАЧАЛА ГОДА

Калачев отмечает, что золото проявляет слабость на фоне прочих активов, — оно чувствительно к угрозе подъема ставок мировых центробанков. Аналитики сравнили биткоин с золотом не в пользу криптоактива

При этом все может измениться, если начнется коррекция на перегретых фондовых и товарных рынках, а развитые страны начнут сокращать программы количественного смягчения, сохраняя при этом ставки на низком уровне. Уход инвесторов от риска может поднять цену золота, и тогда акции золотодобывающих компаний также могут "выстрелить", полагает эксперт.

Павлов отмечает, что с начала года цены на золото снизились примерно на 10%. При этом уже третий квартал подряд средние цены на металл сохраняются в районе 1800 долларов за унцию. Это несколько ниже, чем во второй половине 2020 года, но выше, чем в первом полугодии прошлого года.

"В то же время акции российских золотодобывающих компаний скорректировались значительно сильнее, потеряв с января более четверти своей стоимости. На наш взгляд, такая динамика обусловлена опасениями инвесторов относительно возможного дальнейшего снижения цен на золото на фоне ожидаемого сворачивания стимулирующих мер со стороны ФРС США", — говорит Павлов.

Акции "Полюса" на Московской бирже с начала года обвалились на 21%, а Polymetal — на 28%. Эксперт научила, как сдать экзамен на квалифицированного инвестора

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИЙ

Калачев отмечает, что "Полюс" и Polymetal — это растущие и эффективные компании, к тому же они имеют ряд преимуществ по сравнению с зарубежными золотодобытчиками.

"У "Полюса", к примеру, самый низкий в отрасли уровень затрат на унцию золота. Дивиденды по акциям, хотя и проигрывают по доходности другим российским горно-металлургическим компаниям, все же намного выше, чем у сопоставимых зарубежных эмитентов золотодобывающего сектора", — говорит он.

По словам эксперта, главное преимущество этих компаний — нахождение в числе немногих компаний сектора, которые имеют перспективу увеличения добычи.

"Мы полагаем, что акции "Полюса" и Polymetal в среднесрочной перспективе могут показать рост на 30-50%", — прогнозирует он.