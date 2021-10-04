МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. "Новатэк", в сентябре возобновивший после долгого перерыва выкуп своих акций в рамках программы buy back, в период с 27 сентября по 1 октября выкупил с рынка еще 666,869 тысячи ценных бумаг, сообщает компания. Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды за первое полугодие

"ПАО "Новатэк"… объявляет сегодня о том, что в соответствии с программой обратного выкупа акций компании, объявленной 7 июня 2012 года, в период с 27 сентября по 1 октября 2021 года на открытом рынке было приобретено 666 869 обыкновенных акций (в том числе в форме глобальных депозитарных расписок)", — говорится в сообщении.

Совет директоров "Новатэка" 7 июня 2012 года одобрил годовую программу приобретения обыкновенных акций и GDR компании на общую сумму до 600 миллионов долларов. С тех пор программа неоднократно продлевалась. В июне она была продлена в очередной раз — до 7 июня 2022 года.

"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются в России на Московской бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже.