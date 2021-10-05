МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгового дня, снова побив рекорд по индексу Мосбиржи, в основном за счёт нефтегазовых "тяжеловесов" и акций Сбербанка, несмотря на умеренно негативный внешний фон, следует из динамики торгов. Акции "Газпрома" обновили исторический максимум

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск растёт на 0,71%, до 4142,03 пункта. Предыдущий абсолютный его рекорд был поставлен в ходе вчерашних торгов — 4131,39 пункта. Акции "Газпрома" дорожают на 1,58%, также обновляя исторический рекорд, обыкновенные акции Сбербанка прибавляют в цене 0,33%.

Долларовый индекс РТС в то же время увеличивается на 0,67%, до 1797,76 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт на 4 копейки, до 72,55 рубля, курс евро снижается на 12 копеек, до 84,13 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,47%, до 81,64 доллара за баррель.