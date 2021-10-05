МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи ставит новые рекорды

По состоянию на 10.39 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличивалась на 3,25%, до 8,68 доллара, "Новатэка" — на 0,6%, до 269,8 доллара, "Лукойла" — на 1,17%, до 99,11 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 2,83%, до 10,54 доллара, "Газпром нефти" — на 1,9%, до 34,8 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 1,11%, до 29,51 доллара, "Северстали" — дорожали на 0,2%, до 20,26 доллара, НЛМК — на 0,21%, до 28,18 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,32%, до 1,39 доллара, Сбербанка — на 0,78%, до 19,16 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 1,64%, до 93,51 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,9%, до 7,3 доллара, "Магнита" — на 0,1%, до 16,65 доллара. Цена бумаг "Ленты" оставалась на уровне предыдущего закрытия в 3,02 доллара.