МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Московская биржа

Индекс Мосбиржи ставит новые рекорды

По состоянию на 10.39 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличивалась на 3,25%, до 8,68 доллара, "Новатэка" — на 0,6%, до 269,8 доллара, "Лукойла" — на 1,17%, до 99,11 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 2,83%, до 10,54 доллара, "Газпром нефти" — на 1,9%, до 34,8 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 1,11%, до 29,51 доллара, "Северстали" — дорожали на 0,2%, до 20,26 доллара, НЛМК — на 0,21%, до 28,18 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,32%, до 1,39 доллара, Сбербанка — на 0,78%, до 19,16 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 1,64%, до 93,51 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,9%, до 7,3 доллара, "Магнита" — на 0,1%, до 16,65 доллара. Цена бумаг "Ленты" оставалась на уровне предыдущего закрытия в 3,02 доллара.