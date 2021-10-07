МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет после коррекции

По состоянию на 10.56 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшалась на 3,1%, до 8,48 доллара, "Новатэка" — на 1,03%, до 260,4 доллара, "Лукойла" — росла на 0,15%, до 97,73 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 2,12%, до 10,14 доллара, "Газпром нефти" — на 3,17%, до 34,33 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 2,1%, до 30,12 доллара, "Северстали" — дорожали на 1,42%, до 21,46 доллара, НЛМК — на 2,14%, до 29,6 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,14%, до 1,44 доллара, Сбербанка — дорожали на 1,44%, до 20,37доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 3,22%, до 99,71 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 3,01%, до 7,37 доллара, "Магнита" — на 1,54%, до 17,5 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,8%, до 3,01 доллара.