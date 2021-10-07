Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже преимущественно дорожают
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.56 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшалась на 3,1%, до 8,48 доллара, "Новатэка" — на 1,03%, до 260,4 доллара, "Лукойла" — росла на 0,15%, до 97,73 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 2,12%, до 10,14 доллара, "Газпром нефти" — на 3,17%, до 34,33 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 2,1%, до 30,12 доллара, "Северстали" — дорожали на 1,42%, до 21,46 доллара, НЛМК — на 2,14%, до 29,6 доллара.
Бумаги ВТБ дешевели на 0,14%, до 1,44 доллара, Сбербанка — дорожали на 1,44%, до 20,37доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 3,22%, до 99,71 доллара.
GDR АФК "Система" росли в цене на 3,01%, до 7,37 доллара, "Магнита" — на 1,54%, до 17,5 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,8%, до 3,01 доллара.
https://1prime.ru/Stocks/20211007/834898051.html