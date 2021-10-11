МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Группа "Ренессанс страхование", российская диверсифицированная независимая страховая компания, установила ориентир цены размещения в рамках планируемого первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в диапазоне 120-135 рублей за акцию, говорится в сообщении группы. "Делимобиль" намерен провести IPO на бирже Нью-Йорка

"Индикативный ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 120 до 135 рублей за одну обыкновенную акцию. Таким образом, ожидаемая постинвестиционная (post-money) рыночная капитализация составит от 67,2 до 73,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. Окончательная цена размещения будет определена после сбора заявок, который начинается в понедельник. Цена размещения будет объявлена 20 октября или районе этой даты, тогда же ожидается начало торгов ценными бумагами.

Размер предложения составит до 25,2 миллиарда рублей (исключая опцион доразмещения) и будет включать размещение компанией первичных акций в объеме до 18 миллиардов рублей и размещение вторичных акций продающими акционерами в объеме до 7,2 миллиарда рублей.

"Средства, привлеченные благодаря размещению первичных акций, будут использованы для ускорения развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие стоимость компании", — отмечается в сообщении. СМИ: Saudi Aramco обдумывает IPO своего розничного подразделения

В состав продающих акционеров вошли Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО "Холдинг Ренессанс Страхование" (чьими конечными бенефициарами являются Борис Алексис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia LTD (бенефициар — Baring Vostok), Laypine Ltd (владелец — Александр Абрамов), Bladeglow Limited (владелец — Александр Фролов) и Андрей Городилов.

В целях потенциальной стабилизации некоторые продающие акционеры предоставят стабилизационному менеджеру колл-опцион, по которому они должны будут продать определенное число акций. Общее число акций, приходящихся на опцион доразмещения, не превысит 10% от объема предложения.

Компания подаст заявку на допуск акций к торгам на Московской бирже с тикером RENI 20 октября или в районе этой даты. Как ожидается, акции будут включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже. Компания и продающие акционеры согласились принять обязательства по неотчуждению акций в течение 180 дней.

Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал" выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. BCS Global Markets, "Ренессанс Капитал", Сбербанк, "Тинькофф" и Sova Capital выступают в качестве совместных букраннеров.