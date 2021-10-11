МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Акции ВТБ прибавляют в понедельник 2,3% на аппетите инвесторов к риску и торгуются в районе максимумов с марта 2018 года, следует из данных Московской биржи.

К 13.50 мск акции ВТБ дорожали на 2,34% — до 0,0559 рубля, и уже дорожали до 0,05615 рубля, в районе максимумов марта 2018 года.

Также ранее в понедельник бумаги ВТБ обновили годовой максимум, державшийся со 2 мая. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,96%.