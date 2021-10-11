2021-10-11T13:55:07+03:00
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2021
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Акции ВТБ дорожают на 2,3%
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Акции ВТБ прибавляют в понедельник 2,3% на аппетите инвесторов к риску и торгуются в районе максимумов с марта 2018 года, следует из данных Московской биржи. К 13.50 мск акции ВТБ... ПРАЙМ, 11.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Акции ВТБ прибавляют в понедельник 2,3% на аппетите инвесторов к риску и торгуются в районе максимумов с марта 2018 года, следует из данных Московской биржи.
К 13.50 мск акции ВТБ дорожали на 2,34% — до 0,0559 рубля, и уже дорожали до 0,05615 рубля, в районе максимумов марта 2018 года.
Также ранее в понедельник бумаги ВТБ обновили годовой максимум, державшийся со 2 мая. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,96%.