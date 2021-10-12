МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов вторника на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Фьючерсы на газ в Европе продолжают дешеветь

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск опускается на 0,64%, до 4252,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,01%, до 1863,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 3 копейки, до 71,90 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 83,14 рубля.

Нефть торгуется с несущественными изменениями цены возле закрытия предыдущего дня — на уровне чуть ниже 83,5 доллара за баррель сорта Brent. Фьючерсы на американские индексы находятся на отрицательной территории.