МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Сбербанк в начале сегодняшних биржевых торгов опережал "Газпром" по рыночной капитализации и выходил по этому показателю на первое место на российском рынке, сейчас же обе компании идут примерно вровень, следует из данных торгов Московской биржи.

Московская биржа

Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

В ходе утренних торгов вторника эмитенты меняются местами в лидерстве по рыночной стоимости на российском рынке, которая колеблется около 8,7 триллиона рублей.

Акции Сбербанка к 10.43 мск дешевеют на 0,6% до 385,32 рубля, "Газпрома" — тоже на 0,6% до 367,44 рубля. А к 10.15 мск капитализация газовой компании составляла 8,682 триллиона рублей, а Сбербанка (с учетом привилегированных акций) – около 8,703 триллиона.

На третьем месте находится "Роснефть" (-0,4%) с капитализацией 6,794 триллиона рублей.