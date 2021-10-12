МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Сбербанк в начале сегодняшних биржевых торгов опережал "Газпром" по рыночной капитализации и выходил по этому показателю на первое место на российском рынке, сейчас же обе компании идут примерно вровень, следует из данных торгов Московской биржи. Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

В ходе утренних торгов вторника эмитенты меняются местами в лидерстве по рыночной стоимости на российском рынке, которая колеблется около 8,7 триллиона рублей.

Акции Сбербанка к 10.43 мск дешевеют на 0,6% до 385,32 рубля, "Газпрома" — тоже на 0,6% до 367,44 рубля. А к 10.15 мск капитализация газовой компании составляла 8,682 триллиона рублей, а Сбербанка (с учетом привилегированных акций) – около 8,703 триллиона.

На третьем месте находится "Роснефть" (-0,4%) с капитализацией 6,794 триллиона рублей.