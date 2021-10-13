МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды торгуется в легком минусе по основным индексам, следует из данных Московской биржи. Фьючерсы на газ в Европе дорожают на 4%

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,23% — до 4253,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,24% — до 1865,55 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 5 копеек — до 71,86 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 82,98 рубля.

Нефть торгуется с несущественными изменениями возле цены закрытия предыдущего дня — на уровне чуть ниже 83,3 доллара за баррель сорта Brent.