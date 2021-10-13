МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций открылся сдержанным снижением

По состоянию на 10.57 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,37%, до 8,84 доллара, "Новатэка" — на 0,43%, до 263,85 доллара, "Лукойла" — росла на 0,34%, до 101,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,84%, до 10,07 доллара, "Газпром нефти" — на 0,14%, до 35,65 доллара.

Расписки "Норникеля" опускались в цене на 1,12%, до 31,23 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,49%, до 22,17 доллара, НЛМК — на 0,79%, до 30,34 долларов.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,71%, до 1,49 доллара, Сбербанка — на 1,19%, до 20,81 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1%, до 103,17 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 1,01%, до 7,97 доллара, "Магнита" — снижалась на 0,15%, до 17,98 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 1,68%, до 3,19 доллара.