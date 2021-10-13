Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже преимущественно дешевеют
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.57 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,37%, до 8,84 доллара, "Новатэка" — на 0,43%, до 263,85 доллара, "Лукойла" — росла на 0,34%, до 101,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,84%, до 10,07 доллара, "Газпром нефти" — на 0,14%, до 35,65 доллара.
Расписки "Норникеля" опускались в цене на 1,12%, до 31,23 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,49%, до 22,17 доллара, НЛМК — на 0,79%, до 30,34 долларов.
Бумаги ВТБ дешевели на 1,71%, до 1,49 доллара, Сбербанка — на 1,19%, до 20,81 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1%, до 103,17 доллара.
GDR АФК "Система" росли в цене на 1,01%, до 7,97 доллара, "Магнита" — снижалась на 0,15%, до 17,98 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 1,68%, до 3,19 доллара.
https://1prime.ru/Stocks/20211013/834951167.html