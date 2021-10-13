МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Расписки TCS Group Holding обновили исторический максимум, подорожав до 7520 рублей, следует из данных Московской биржи. Бумаги продолжают отыгрывать позитивную новость о том, что 11 октября ЦБ РФ внес "Тинькофф" в список системно значимых банков. "Тинькофф" оценил свое включение в список системно значимых банков

К 11.17 мск расписки TCS Group Holding дорожают на 2,47% относительно предыдущего закрытия, до 7513 рублей, а минутами ранее его акции обновили исторический максимум, державшийся с 18 августа на отметке 7499 рублей. При этом Индекс Мосбиржи снижается 0,7%.

По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф банк" на 1 сентября занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в 765,1 миллиарда рублей. Это основной актив в группе "Тинькофф" (TCS Group Holding PLC) — онлайн-провайдере розничных финансовых услуг в России.