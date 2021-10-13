МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в среду днем ускорил падение на фоне коррекционного снижения цен на нефть и ухода инвесторов от риска, следует из данных торгов. Цены на нефть усилили снижение

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.31 мск снижался на 1,02% — до 4220,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,05%, до 1850,45 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время рос на 6 копеек — до 71,87 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 83,08 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,73% — до 82,79 доллара за баррель.

"Российский рынок акций сегодня снижается на фоне слабеющей нефти. По факту серьезных продаж мы не видим, присутствует в основном фиксация позиций после бурного роста последних недель в нефтегазовом секторе. Американские индексные фьючерсы торгуются нейтрально", — комментирует Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Заметно лучше рынка второй день подряд выглядят "защитные" бумаги золотодобытчиков — акции Petropavlovsk (+3,65%), Polymetal (+2,27%) и бумаги "Полюса"(+4,2%). Курс доллара ускорил снижение к евро

Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивается на 3,7%. В первые часы торгов расписки преодолели исторический максимум, державшийся с 18 августа на отметке 7499 рублей.

Бумаги продолжают отыгрывать новость о том, что ЦБ РФ 11 октября внес "Тинькофф" в список системно значимых банков.

Также в хорошем плюсе торгуются обыкновенные акции "Ростелекома"(+1,76%) и акции "Мосэнерго"(+1,45%).

Хуже рынка выглядят бумаги "Газпрома"(-2,07%), "Алросы" (-3,35%) и "Лукойла"(-1,4%).

Бумаги НЛМК снижаются на 2,14%. В третьем квартале компания сократила выпуск стали на 15% к предыдущему кварталу, до 3,911 миллиона тонн, "на фоне инцидента в инфраструктуре обеспечения кислородом сталеплавильного производства Липецкой площадки в августе и последующих ремонтных работ".

Отчетность ММК также не порадовала инвесторов. В третьем квартале компания сохранила выпуск стали на уровне предыдущего квартала в 3,39 миллиона тонн и незначительно сократила производство чугуна — на 0,6%, до 2,624 миллиона тонн. На этом фоне бумаги металлурга теряют 2,41%. Рубль стабилен к мировым валютам

ПРОГНОЗЫ

Игорь Додонов из "Финама" ожидает дальнейшего коррекционного снижения индекса Мосбиржи в район 4200 пунктов.

"Ближайшие поддержки у нас находятся немного ниже сегодняшних минимумов: 4230 пунктов у индекса Мосбиржи и 1855 пунктов у индекса РТС. Негативные данные по американской инфляции приведут к пробою этих уровней и вероятному ускорению нисходящей коррекции с первой целью 4180 пунктов по индексу Мосбиржи", — прогнозирует в свою очередь Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Донецкий также ожидает сохранения текущей негативной динамики российских индексов до конца дня. "Ориентиры закрытия по индексу Мосбиржи — 4220 пунктов, по РТС — 1846 пунктов", — оценил он.