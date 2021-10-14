МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, за исключением "Магнита" в четверг в дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Фондовые биржи Европы растут

По состоянию на 11.13 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 2,04%, до 8,87 доллара, "Новатэка" — на 1,12%, до 266,15 доллара, "Лукойла" — на 0,8%, до 101,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 3,19%, до 10,21 доллара, "Газпром нефти" — на 2%, до 35,7 доллара.

Расписки "Норникеля" поднимались в цене на 0,74%, до 31,8 доллара, "Северстали" — на 0,63%, до 22,28 доллара, НЛМК — на 0,54%, до 30 долларов.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,87%, до 1,5 доллара, Сбербанка — на 0,14%, до 21,03 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 2,35%, до 107,88 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,88%, до 8,01 доллара, "Магнита" — снижалась на 0,04%, до 17,93 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 6,51%, до 3,19 доллара.