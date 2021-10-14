МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, за исключением "Магнита" в четверг в дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Миланская фондовая биржа

Фондовые биржи Европы растут

По состоянию на 11.13 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 2,04%, до 8,87 доллара, "Новатэка" — на 1,12%, до 266,15 доллара, "Лукойла" — на 0,8%, до 101,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 3,19%, до 10,21 доллара, "Газпром нефти" — на 2%, до 35,7 доллара.

Расписки "Норникеля" поднимались в цене на 0,74%, до 31,8 доллара, "Северстали" — на 0,63%, до 22,28 доллара, НЛМК — на 0,54%, до 30 долларов.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,87%, до 1,5 доллара, Сбербанка — на 0,14%, до 21,03 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 2,35%, до 107,88 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,88%, до 8,01 доллара, "Магнита" — снижалась на 0,04%, до 17,93 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 6,51%, до 3,19 доллара.