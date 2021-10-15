МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов пятницы на внешнем позитиве, следует из динамики торгов. Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов растут на 2%

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,31% — до 4272,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1887,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 4 копейки, до 71,31 рубля, курс евро — рос на 8 копеек, до 82,8 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1%, до 84,84 доллара за баррель. Фьючерсы на основные биржи США прибавляют в пределах 0,3%.