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Российский рынок акций растет в начале торгов
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Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов пятницы на внешнем позитиве, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,31% — до... ПРАЙМ, 15.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов пятницы на внешнем позитиве, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,31% — до 4272,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1887,33 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 4 копейки, до 71,31 рубля, курс евро — рос на 8 копеек, до 82,8 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1%, до 84,84 доллара за баррель. Фьючерсы на основные биржи США прибавляют в пределах 0,3%.