МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Акции "Иркутскэнерго" дорожали на 50% при повышенном объеме торгов, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет в начале торгов

К 11:55 мск акции "Иркутскэнерго" дорожают на 42%, до 19,68 рублей, ранее в пятницу бумаги доходили в цене до 20,98 рубля, приблизившись к максимальным отметкам апреля 2017 года. При этом индекс Мосбиржи повышается на 0,04%.

"Иркутскэнерго" — энергокомпания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы. Входит в "Эн+ Груп".