МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Акции "Иркутскэнерго" дорожали на 50% при повышенном объеме торгов, следует из данных Московской биржи.
К 11:55 мск акции "Иркутскэнерго" дорожают на 42%, до 19,68 рублей, ранее в пятницу бумаги доходили в цене до 20,98 рубля, приблизившись к максимальным отметкам апреля 2017 года. При этом индекс Мосбиржи повышается на 0,04%.
"Иркутскэнерго" — энергокомпания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы. Входит в "Эн+ Груп".
https://1prime.ru/Stocks/20211015/834967090.html
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