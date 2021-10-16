МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Американский инвестор Майкл Бьюрри перестал делать ставки на падение акций компании Tesla Илона Маска, сообщает CNBC.

Инвестор заявляет, что короткая позиция против компании была разовой сделкой, масштабы которой СМИ сильно преувеличили.

Финансист Майкл Бьюрри ранее предсказывал ипотечный кризис 2008 года и стал прототипом одного из героев фильма "Игра на понижение".

Эксперт закрыл ставку против акций производителя электрокаров. Ранее фонд Бьюрри Scion Asset Management купил пут-опционы на сумму $534,4 миллиона на продажу 800,1 тысячи бумаг Tesla.

"Нет, это была просто сделка", — ответил Бьюрри в электронном письме CNBC на вопрос журналиста, продолжает ли он шортить Tesla.

"СМИ действительно раздули значимость этих вещей. Я никогда не шортил десятки или сотни миллионов этих акций через опционы, как об этом сообщалось. Ставки на опционы были крайне асимметричными, и СМИ ошибались в десятки раз", — добавил инвестор.

Отмечается, что по состоянию на конец второго квартала Бьюрри владел порядка 10,8 тысячи опционов на акции Tesla. Если учитывать, что каждый отдельный опцион привязан к 100 бумагам производителя электрокаров, то его ставка теоретически давала право на продажу более чем одного миллиона акций компании. Их номинальная стоимость исчислялась миллионами долларов.

Точная сумма, которую инвестор поставил на кон, неизвестна, так как в документах, которые компания подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) не указана стоимость, цена исполнения либо дата истечения срока опциона.