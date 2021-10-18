МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за третий квартал 2021 года в размере 85,93 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. ВТБ сохраняет планы по выплате дивидендов за 2021 год

Решение о начислении дивидендов будет приниматься на внеочередном собрании 3 декабря, датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендуется установить 14 декабря.

За третий квартал 2020 года "Северсталь" выплатила дивиденды в размере 37,34 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут вырасти в 2,3 раза. Их общая сумма может составить 71,985 миллиарда рублей, из которых на долю основного бенефициара Алексея Мордашова (77,03% акций) придется, соответственно, порядка 55,45 миллиарда рублей.

В текущем году "Северсталь" уже начислила дивиденды по итогам первого квартала в размере 46,77 рубля на акцию (всего около 39,18 миллиарда рублей), по итогам второго — 84,45 рубля на акцию (70,745 миллиарда рублей).

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов. В компании работают около 50 тысяч человек. "Северсталь" в 2020 году снизила выпуск стали на 4%, до 11,314 миллиона тонн.