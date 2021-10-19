"Интер РАО" предупреждает о мошенничестве с их акциями
"Интер РАО" выявила случаи мошенничества с их акциями и готовит обращение оп этому поводу в ЦБ
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. "Интер РАО" выявила случаи мошенничества с их акциями, готовит обращение в Банк России, сообщили РИА Новости в компании.
""Интер РАО" готовит обращение в ЦБ с просьбой провести проверку организации "Сервис Капитал", которая могла мошенническими действиями пытаться завладеть акциями компании", — сообщили в компании.
Согласно представителю компании, к ним обратились несколько акционеров, преимущественно люди преклонного возраста, которые жаловались на организацию "Сервис Капитал". Якобы "Сервис Капитал" рассказывала, что "Интер РАО" хочет выкупить у них свои акции.
В "Интер РАО" отметили, что сейчас не осуществляют покупку собственных акций у акционеров.
"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В свободном обращении находятся 34,2% акций компании, из которых почти 40% принадлежат фондам Великобритании, США, Канады и других стран.
https://1prime.ru/Stocks/20211019/834990223.html
Следите за важными экономическими событиями в Facebook