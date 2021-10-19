МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. "Интер РАО" выявила случаи мошенничества с их акциями, готовит обращение в Банк России, сообщили РИА Новости в компании. Прототип героя "Игры на понижение" закрыл ставку против акций Tesla

""Интер РАО" готовит обращение в ЦБ с просьбой провести проверку организации "Сервис Капитал", которая могла мошенническими действиями пытаться завладеть акциями компании", — сообщили в компании.

Согласно представителю компании, к ним обратились несколько акционеров, преимущественно люди преклонного возраста, которые жаловались на организацию "Сервис Капитал". Якобы "Сервис Капитал" рассказывала, что "Интер РАО" хочет выкупить у них свои акции.

В "Интер РАО" отметили, что сейчас не осуществляют покупку собственных акций у акционеров.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В свободном обращении находятся 34,2% акций компании, из которых почти 40% принадлежат фондам Великобритании, США, Канады и других стран.