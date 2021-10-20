МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды торгуется без существенных изменений основного индекса по сравнению со вчерашним закрытием, с незначительным его ростом, следует из данных Московской биржи. Цена фьючерсов на газ в Европе растёт на 5,6%

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск растёт на 0,05%, до 4278,13 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,28%, до 1894,55 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт на 27 копеек, до 71,12 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 82,73 рубля.

Цена нефти сорта Brent снижается на 0,8%, до 84,4 доллара за баррель.