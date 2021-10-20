Бумаги российских компаний в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.07 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 0,28%, до 8,94 доллара, "Новатэка" — на 0,38%, до 266 доллара, "Лукойла" — на 0,19%, до 103,45 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевеют на 0,44%, до 10,26 доллара, "Газпром нефти" — на 0,82%, до 36,2 доллара.
Расписки "Норникеля" опускаются в цене на 0,6%, до 32,96 доллара, "Северстали" — на 1,2%, до 23,06 доллара, НЛМК — на 1,28%, до 30,82 доллара.
Бумаги ВТБ дешевеют на 0,26%, до 1,56 доллара, Сбербанка — на 0,88%, до 20,77 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растет на 1,05%, до 110,75 доллара.
GDR АФК "Система" опускаются в цене на 0,31%, до 8,03 доллара, "Магнита" — дорожают на 0,17%, до 17,95 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижается на 0,79%, до 3,15 доллара.
https://1prime.ru/Stocks/20211020/834999687.html