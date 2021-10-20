МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций начал торги слабым ростом

По состоянию на 11.07 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 0,28%, до 8,94 доллара, "Новатэка" — на 0,38%, до 266 доллара, "Лукойла" — на 0,19%, до 103,45 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевеют на 0,44%, до 10,26 доллара, "Газпром нефти" — на 0,82%, до 36,2 доллара.

Расписки "Норникеля" опускаются в цене на 0,6%, до 32,96 доллара, "Северстали" — на 1,2%, до 23,06 доллара, НЛМК — на 1,28%, до 30,82 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 0,26%, до 1,56 доллара, Сбербанка — на 0,88%, до 20,77 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растет на 1,05%, до 110,75 доллара.

GDR АФК "Система" опускаются в цене на 0,31%, до 8,03 доллара, "Магнита" — дорожают на 0,17%, до 17,95 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижается на 0,79%, до 3,15 доллара.