МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды без единой динамики, несмотря на наличие позитивных факторов, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,17%, до 3587 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 2420,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 1,35%, до 26136,02 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,53%, до 3013,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,53%, до 7413,7 пункта, японский Nikkei 225 — увеличился на 0,14%, до 29255,55 пункта.

Позитиву в Японии способствовала макростатистика, согласно которой объем экспорта из страны в сентябре вырос на 13% в годовом выражении, а импорта — на 38,6%. При этом на других азиатских фондовых рынках не было единодушного роста, хотя некоторые из них, по замечанию аналитика Activ Trades Андерсона Алвиша (Anderson Alves), слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, "взяли за основу продолжительный рост Уолл-стрит после обнадеживающих (корпоративных финансовых — ред.) результатов".

Американские фондовые индексы растут уже пять торговых сессий подряд — в период корпоративной отчётности, которая как правило демонстрирует сейчас позитивные результаты компаний и банков США.