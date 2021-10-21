МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгов четверга на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Курс доллара стабилен к мировым валютам

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускался на 0,3% — до 4274,75 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,49%, до 1895,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 24 копейки — до 71,04 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 82,71 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,76% — до 85,17 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы корректируются вниз в пределах 0,4%.