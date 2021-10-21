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Российский рынок акций сдержанно снижается
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Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгов четверга на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускался... ПРАЙМ, 21.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгов четверга на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускался на 0,3% — до 4274,75 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,49%, до 1895,17 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 24 копейки — до 71,04 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 82,71 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,76% — до 85,17 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы корректируются вниз в пределах 0,4%.