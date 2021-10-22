МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром в пятницу торгуется без существенных изменений основного индекса по сравнению со вчерашним закрытием, с незначительным его ростом, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск растёт на 0,08%, до 4221,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,29%, до 1873,51 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 9 копеек, до 71,01 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 82,62 рубля.
Цена нефти сорта Brent снижается на 0,43%, до 84,25 доллара за баррель.
https://1prime.ru/Stocks/20211022/835012586.html
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