МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром в пятницу торгуется без существенных изменений основного индекса по сравнению со вчерашним закрытием, с незначительным его ростом, следует из данных Московской биржи. Ценам на нефть предсказали дальшейший рост

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск растёт на 0,08%, до 4221,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,29%, до 1873,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 9 копеек, до 71,01 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 82,62 рубля.

Цена нефти сорта Brent снижается на 0,43%, до 84,25 доллара за баррель.