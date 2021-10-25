ПЕКИН, 25 окт — ПРАЙМ. Акции одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande Group, оказавшегося на грани дефолта, в понедельник продемонстрировали рост на Гонконгской фондовой бирже после сообщения о возобновлении строительства более 10 объектов. Evergrande возобновила строительство более десяти объектов

Компания накануне сообщила, что возобновила работу по более чем 10 проектам в шести городах страны, включая Шэньчжэнь, Дунгуань, Цзянмэнь, Шаньвэй, Чжухай и Чжуншань.

На открытии торгов в понедельник стоимость акций компании выросла почти на 4% — до 2,8 гонконгских доллара (0,36 доллара).

Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также препятствование властями подъему на китайском рынке жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов.

В прошлую среду компания Evergrande Group сообщила, что расторгла сделку с оператором недвижимости Hopson Development по продаже 50,1% своей дочерней компании Evergrande Property Services. Вместе с тем компания указала, что за сентябрь 2021 года группа заключила соглашения на продажу недвижимости на сумму 570 миллионов долларов.

При этом в минувшую пятницу местные СМИ сообщили, что девелопер провел просроченный платеж в 83,5 миллиона долларов для выплаты процентов по офшорным облигациям до истечения 30-дневного льготного периода.