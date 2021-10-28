МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), дорожают лишь расписки АФК "Системы" и TCS Group, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снижается по основным индексам

По состоянию на 11.05 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" падает на 0,56%, до 8,96 доллара, "Новатэка" — на 0,89%, до 255,3 доллара, "Лукойла" — на 0,92%, до 103,05 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевеют на 1,34%, до 10,16 доллара, "Газпром нефти" — на 0,89%, до 36,27 доллара.

Расписки "Норникеля" снижаются в цене на 1,43%, до 31,36 доллара, "Северстали" — на 0,73%, до 22,99 доллара, НЛМК — на 0,86%, до 32,24 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 1,11%, до 1,51 доллара, Сбербанка — на 0,99%, до 20,97 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растет на 0,71%, до 103,42 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 0,64%, до 7,92 долларов. Бумаги "Магнита" дешевеют на 0,49%, до 18,77 доллара, "Ленты" — на 0,63%, до 3,16 доллара.