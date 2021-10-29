МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает снижение на негативе с западных фондовых бирж, а также на волне фиксации прибыли, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Рубль слабеет перед выходными

"Российский фондовый рынок показывает отрицательную динамику основных индексов. После ужесточения денежно-кредитной политики Центробанком на отечественном рынке наметилась волна фиксации прибыли по акциям", — говорит Зарина Саидова из "Финама". ЦБ РФ 22 октября снова повысил ключевую ставку, причем сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.46 мск снижался на 0,95% — до 4149,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,55%, до 1851,44 пункта на фоне ослабления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 41 копейку — до 70,61 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 82,24 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent умеренно повышается — на 0,41%, до 84 долларов за баррель.

Фьючерсы на американские индексы теряют в пределах 0,5%. Ведущие европейские биржевые индикаторы также торгуются в красной зоне.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

"Российский рынок сегодня находится под давлением продавцов. В основном "под раздачу" попадают "голубые фишки". Продажи на рынке акций идут четвертую сессию подряд", — комментирует Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

Так, в минусе торгуются акции "Газпрома" (-0,93%), ВТБ (-1,05%) и "Лукойла" (-1,37%).

Также значительно хуже рынка выглядят расписки VK (бывшая Mail.ru Group), которые снижаются на 2,5%. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дешевеют на 2,02%, "Русала" — на 3,07%. Зимнее дизельное топливо в России второй день бьет рекорд на торгах

Продолжается сезон корпоративной отчетности за третий квартал 2021 года. В пятницу отчет представила Московская биржа. Ее чистая прибыль по МСФО в третьем квартале выросла на 20,4% — до 6,74 миллиарда рублей. Однако учитывая общий негативный настрой рынка, бумаги снижаются на 1,05%.

В то же время растут акции девелопера "Самолет"(+1,1%), обыкновенные акции "Ростелекома" (+0,7%), ТМК(+3,52%) и "Ренессанс Страхования"(+2,93%).

ПРОГНОЗЫ

Мировые рынки акций остаются под давлением, отмечают аналитики Альфа-банка. В числе негативных факторов — инфляционные опасения, COVID-19 и замедление экономического роста по мере ожидаемого сворачивания стимулирующих мер ФРС США и других мировых центробанков.

Дмитрий Соловьев из Промсвязьбанка полагает, что во второй половине дня шансы на отскок индекса Мосбиржи довольно малы, а закрытие произойдет на уровне 4150 пунктов.

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 4130 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1835 пунктов, говорит в свою очередь Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"С учетом негативного влияния фактора пятницы, а также нашей относительной слабости, в случае ухудшения внешнего фона мы уже сегодня можем пробить эти поддержки, ускорив снижение", — предполагает он.