МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале первой сессии ноября после снижения на прошлой неделе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышается на 0,35%, до 4164,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,03%, до 1844,34 пункта.

За прошлую неделю индекс Мосбиржи снизился на 1,12%, РТС — на 1,82%.