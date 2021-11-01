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Российский рынок акций растет в начале первой сессии ноября
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Российский рынок акций повышается в начале первой сессии ноября после снижения на прошлой неделе, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышается... ПРАЙМ, 01.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале первой сессии ноября после снижения на прошлой неделе, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышается на 0,35%, до 4164,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,03%, до 1844,34 пункта.
За прошлую неделю индекс Мосбиржи снизился на 1,12%, РТС — на 1,82%.