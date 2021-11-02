МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев, с учетом выплаченных дивидендов по итогам полугодия, 36,265 миллиарда рублей, или 14,15 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании. Назван размер дивидендов "М.Видео-Эльдорадо" за девять месяцев

"Направить на выплату дивидендов акционерам ПАО "Сибур Холдинг" по результатам 9-ти месяцев 2021 года 159 765 603 448,35… рублей 35 копеек, в том числе 146 365 603 448,35… рублей 35 копеек в форме денежных средств. С учетом выплаченных дивидендов по итогам 6 месяцев 2021 года в размере 123 500 333 714… рублей, выплатить дивиденды в денежной форме в размере 14,15… рублей 15 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 36 265 269 734,35… рубля 35 копеек", — говорится в сообщении.

Также совет директоров определили дату проведения заочного внеочередного собрания акционеров — 2 декабря.

"Сибур" — крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 90 странах по всему миру.