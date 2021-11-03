МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Число брокерских счетов частных лиц на Московской бирже к завершению октября достигло 25 миллионов против 24 миллионов месяцем ранее, а всего количество людей, получивших доступ к торгам, превысило 15 миллионов, сообщает торговая площадка. Торги иностранными бумагами на "СПБ Бирже" в октябре резко выросли

"Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже по итогам октября 2021 года возросло до 25 миллионов. Число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в октябре на 728,3 тысячи, до 15,3 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, число активных клиентов на Московской бирже в октябре достигло рекордного уровня: сделки в этом месяце совершали 2,4 миллиона человек.

Также частные инвесторы в совокупности вложили в октябре в российские акции на Московской бирже 80 миллиардов рублей, в облигации – 50,9 миллиарда. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 84,4% – приходилась на корпоративные облигации, 7,2% – на государственные облигации, 8,3% – на еврооблигации. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в октябре составила 40,7%, облигациями – 17,1%, на срочном рынке – 44,3%, на спот-рынке валюты – 12%. Аналитик спрогнозировал динамику индекса Мосбиржи

Кроме того, по итогам октября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов) превысило 4,6 миллиона, а оборот по ним с начала года составил 1,4 триллиона рублей, при этом 85% пришлось на сделки с акциями, 7,8% – с облигациями, 7,2% – с биржевыми фондами.

В региональном разрезе лидеры по количеству открытых ИИСов: Москва (498,8 тысячи), Московская область (280,6 тысячи) и Санкт-Петербург (214,2 тысячи), затем следуют Свердловская область (150,2 тысяч счетов), Башкирия (146,3 тысячи) и Краснодарский край (135,1 тысячи).