МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Акции производителей удобрений "Фосагро" и "Акрон" перешли к снижению и падают на 3-5% после заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина об ограничении экспорта азотных удобрений из-за роста цен на газ, свидетельствуют данные Московской биржи. Правительство приняло меры для сглаживания последствий газового кризиса

К 15.56 мск акции "Акрона" теряли около 5% и торговались в районе 9100 рублей. Акции "Фосагро" падали в пределах 3% — примерно до 5500 рублей.

До заявлений премьера бумаги "Акрона" росли в пределах 3%, торгуясь чуть ниже психологической отметки 10 000 рублей за акцию. Акции "Фосагро" повышались чуть более чем на 1%.

Рост цен на природный газ вызвал негативные последствия на мировых рынках; чтобы это не отразилось на России, правительство РФ приняло ряд мер, в частности, решило временно ограничить экспорт азотных удобрений, заявил Мишустин на совещании с кабмином в среду.