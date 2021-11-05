МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу не демонстрируют единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Курс рубля стабилен к доллару

По состоянию на 13.19 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 0,39%, до 8,54 доллара, "Новатэка" — на 0,24%, до 249,3 доллара, "Лукойла" — растет на 0,17%, до 99,17 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 0,17%, до 9,73 доллара, "Газпром нефти" — дешевеют на 0,07%, до 34,08 доллара.

Расписки "Норникеля" снижаются в цене на 1,44%, до 30,14 доллара, "Северстали" — на 0,39%, до 22,91 доллара, НЛМК — дорожают на 0,52%, до 30,84 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 0,35%, до 1,42 доллара, Сбербанка — на 0,62%, до 20,25 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растет на 1,22%, до 110,28 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 1,94%, до 7,87 доллара. Бумаги "Магнита" дорожают на 0,17%, до 18,66 доллара, "Ленты" — дешевеют на 2,67%, до 3,1 доллара.