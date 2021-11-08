МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными акциями на Московской бирже в пятницу, 5 ноября, обновил рекорд, составив 7,6 миллиарда рублей, сообщила торговая площадка. Российский рынок акций в начале торгов растет вслед за нефтью

"Пятого ноября 2021 года объем торгов иностранными ценными бумагами на Московской бирже составил рекордные 7,6 миллиарда рублей, или 9% объема торгов на рынке акций. Было заключено более 72 тысяч сделок. Лидерами по объемам торгов 5 ноября стали Moderna, Nvidia, Tesla, Pfizer, Qualcomm", — говорится в сообщении.

Сейчас на Московской бирже доступна 441 иностранная акция. Количество доступных бумаг в этом году превысит 500, а в следующем темпы добавления будут еще ускорены, в том числе за счет расширения новых юрисдикций, отметил глава департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.

Вместе с тем на "СПБ Бирже", давно специализирующейся на торговле иностранными ценными бумагами, объемы торгов ощутимо выше — в октябре они составили в среднем 1,47 миллиарда долларов в день, увеличившись на 20,8% к сентябрю. В обращении на ее торгах находятся более 1,6 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года в российских рублях. Сделки с иностранными бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях – с 10.00 до 23.50 мск. С 27 сентября Московская биржа предоставила возможность совершать сделки с иностранными акциями в долларах. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала – по американским бумагам в долларах. В декабре 2021 года станет доступна утренняя торговая сессия на рынке акций.