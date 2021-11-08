МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Стоимость акций Tesla снижается на 6% на предварительных торгах после того, как основатель компании Илон Маск заявил о возможной продаже 10% принадлежащих ему ценных бумаг компании, свидетельствуют данные торгов. Капитализация Tesla впервые превысила триллион долларов

По состоянию на 12.52 мск стоимость акций Tesla опускалась на предварительных торгах в США на 6,23%, до 1145,9 доллара за ценную бумагу.

В субботу основатель Tesla Илон Маск написал в Twitter, что "в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов", поэтому он предлагает продать 10% своих акций Tesla и готов принять решение по результатам опроса интернет-пользователей, "какой бы итог ни был". Большинство участников голосования (57,9%) высказались за продажу акций.

Газета Wall Street Journal отмечает, что, по данным FactSet, Илон Маск является крупнейшим акционером Tesla, которому принадлежит около 17% акций компании, что оценивается примерно в 200 миллиардов долларов.

Поясняя свое предложение, Маск указал, что у него нет другого способа заплатить этот налог. Ранее бизнесмен обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США "налог на миллиардеров", суть которого во взимании налога с роста состояния.

Сейчас американские миллиардеры, которых более 700, платят налоги по ставке значительно меньше, чем у простых американцев. Их активы налогом не облагаются до тех пор, пока они их не продадут. В то же время миллиардеры могут легко занимать деньги на жизнь у банков под залог своего имущества — эти кредиты тоже налогом не облагаются, поскольку не являются доходом. Вся схема обычно завершается смертью миллиардера и безналоговой передачей значительной части его активов наследникам.