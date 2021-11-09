МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. "Ростелеком" при определении дивидендов в рамках принятой политики до 2023 года будет исходить из рыночной динамики и стремления повысить доходность акций, заявил старший вице-президент — финансовый директор компании Сергей Анохин. "Ростелеком" отчитался о выручке за третий квартал

В апреле "Ростелеком" представил новую дивидендную политику на 2021-2023 годы. В рамках новой политики компания планирует выплачивать на одну обыкновенную акцию не менее 5 рублей и как минимум на 5% больше, чем за предыдущий отчетный год. Во вторник президент компании Михаил Осеевский заявил, что менеджмент "Ростелекома" рассчитывает увеличить дивиденды за 2021 год и в будущих отчетных периодах до 6 рублей на акцию.

"Мы будем предлагать, как менеджмент, совету директоров рассматривать выплату шести рублей на акцию. Говоря о дальнейших шагах, то есть у нас дивидендная политика действительно говорит о ежегодной прогрессии, и мы не будем отклоняться от данных формулировок, но они нам задают минимальный прирост, но не ограничивает нас по максимальному", — сказал Анохин во время телефонной конференции, отвечая на вопрос о прогнозе по выплате дивидендов в рамках принятой политики.

"Соответственно, мы будем исходить из рыночной динамики, из нашего стремления повышать доходность наших акций, что подкрепляется именно растущими финансовыми результатами в виде чистой прибыли и формируемого денежного потока", — добавил он.

"Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Государству в лице Росимущества принадлежит 35,91% уставного капитала компании, ВТБ — 7,93%, АО "Телеком-Инвестиции" (представляет интересы бывших акционеров Tele2) — 19,72%, ВЭБу — 3,16%, ООО "Мобител" ("дочка" "Ростелекома") — 1,85%. В свободном обращении находится 31,44%.